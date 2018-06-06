Искусственный интеллект сблизит врачей и пациентов — ученые

Коммуникации станут эффективнее, а общение онлайн поможет быстрее наладить контакт и эмоционально сблизит медработников с больными, уточнила руководитель пресс‐службы Фонда Международного медицинского кластера «Сколково» Фаина Филина.

Об этом в среду пишет телеканал «360».

Филина объяснила, что сейчас - в век смартфонов и интернета - общество практически полностью «ушло» в текст. Люди в большинстве случаев общаются в сети. А в социальных сетях появились специализированные «боты», которые разговаривают практически совершенно. Не всегда получается понять, кто пишет текст: программа или живой человек.

Влияет цифровизация и на общение врачей с пациентами. Оно также переходит в онлайн. С использование искусственного интеллекта коммуникации станут проходить быстрее и эффективнее. Такое уже практикуют в Южной Корее. Но и Россия не собирается отставать. Филина рассказала о планах создать в Международном медицинском кластере «Сколково» «Цифровой госпиталь будущего».