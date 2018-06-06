Госдума предложила отменить врачебную тайну для подростков старше 15 лет

Госдума намерена рассмотреть законопроект, который предоставит родителям доступ к медицинской документации несовершеннолетних, сообщает «Коммерсант».

Сейчас информация о здоровье юношей и девушек от 15 до 18 лет составляет врачебную тайну, сведения об истории болезни подростков родители могут получить только с их согласия.

Законопроект разработан депутатами Самарской думы в марте 2017 года, однако комиссия по вопросам социальной политики Федерального собрания тогда не рекомендовала вносить документ на рассмотрение в Госдуму.

Законопроект позволит родителям узнавать о подростковых беременностях, а также об употреблении табака, алкоголя и наркотиков.