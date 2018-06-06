Стрельба во Флориде закончилась смертью трех человек

Беспорядки во Флориде стали причиной смерти трех человек: один умер в перестрелке на месте, двое скончались от полученных ранений в больнице в городе Джэксонвилл, передает местный телеканал WJXT.

По данным телеканала, перестрелка завязалась во вторник в районе 23.00 по местному времени (около 06.00 утра среды по московском — прим.ред.). Инцидент произошел около автозаправки, причина конфликта неизвестна.

Представитель полиции штата рассказал, что личность и возраст погибших устанавливаются, однако внешне они выглядят очень молодо, скорее всего совершеннолетние.

Следствие предполагает, что огонь по автомобилю жертв беспорядков был открыт неизвестными лицами из другой машины.