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12:55   6 Июня 2018
Россия
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Систему tax free внедрят по всей России с 2019 года — Мантуров

Систему tax free внедрят по всей России с 2019 года — Мантуров

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что система tax free повсеместно заработает в России с 2019 года. Сейчас пилотный проект действует в 12 городах, которые примут чемпионат мира по футболу. 

Ранее бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов говорил, что систему возврата налога на добавленную стоимость могут распространить с 1 октября 2018 года. Позже эти сроки сдвинулись.

Благодаря этой системе вернуть НДС от стоимости покупок на сумму не менее 10 тысяч рублей смогут иностранцы, проживающие в странах, не входящих в Евразийский экономический союз. Возможен возврат от 10 до 12 процентов. Для того, чтобы его оформить, необходимо будет предъявить чек, паспорт и сам товар.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #общество #ндс #мантуров #tax free
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