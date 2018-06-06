Цены на бензин стабилизируются — Банк России

Этому поспособствует остановка роста цен на нефть на международных рынках, отметила первый заместитель председателя Центробанка РФ Ксения Юдаева.

По ее словам, Банк РФ прогнозирует стабилизацию цен на бензин на фоне мер российского правительства по регулированию валютного курса. ЦБ РФ проведет дополнительные расчеты по разным факторам и выяснит, будут ли какие-либо «добавочные эффекты».

«Ситуация будет стабилизироваться», — сказала первый зампред ЦБ.

По информации Росстата, цены на бензин в мае выросли на 5,6 процента по сравнению с апрелем и на 11,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В начале 2018 года бензин подорожал на 7,2 процента. Цена на дизельное топливо в мае увеличилась на 5,2 процента. Правительство снизило акцизы на бензин и дизельное топливо на три и две тысячи рублей соответственно, чтобы стабилизировать ситуацию.