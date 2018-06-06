RAEX: МГУ сохранил первое место в рейтинге российских ВУЗов

Согласно подготовленному аналитиками RAEX рейтингу, второе и третье места принадлежат МФТИ и МИФИ. На четвертом, как и в прошлом году, СПбГУ. Рейтинг агентства был обнародован на площадке VI Международного форума «Глобальная конкурентоспособность».

Отмечается, что на одну позицию поднялась Высшая школа экономики. Теперь она на пятом месте. Оттуда ВШЭ вытеснила МГИМО, оказавшийся на шестом месте.

При этом в агентстве отметили, что непрекращающийся отток талантливой и перспективной молодежи в две российские столицы заведомо ослабляет регионы РФ, препятствуя их успешному экономическому развитию.