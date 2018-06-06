КНДР пригласила Путина в Пхеньян, сообщил японский экс-депутат

Ранее сообщалось, что российская сторона также пригласила лидера КНДР Ким Чен Ына нанести визит. В качестве возможной площадки рассматривается Восточный экономический форум, который пройдет в сентябре во Владивостоке.

Также появилась информация, что переговоры могут пройти на полях ШОС. Однако пресс-секретарь Путина заявил, что такой вариант не рассматривался.