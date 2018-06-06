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12:31   6 Июня 2018
Россия
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Абитуриентам-инвалидам разрешили подавать заявки в пять вузов одновременно

Абитуриентам-инвалидам разрешили подавать заявки в пять вузов одновременно

Абитуриенты, поступающие в вузы на основе единого государственного экзамена, вправе сдать документы в пять институтов на три специальности, при этом инвалиды в рамках действующей десяти процентной квоты подают документы в один вуз на одну специальность.

Депутаты Государственной думы в среду, 6 июня, приняли законопроект, позволяющий абитуриентам-инвалидам подавать заявки в пять вузов одновременно. Первый заместитель председателя комитета по образованию ГД Олег Смолин объяснял, что абитуриентам с инвалидностью достаточно десяти процентной квоты для поступления в высшее учебное заведение.

По его словам, при этом возникали ситуации, когда между абитуриентам-инвалидам объявляли конкурс именно потому, что они подавали в рамках квоты документы только на одну специальность в один вуз. Законопроект предоставит абитуриентам с инвалидностью те же права, что и остальным поступающим в вуз.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #вуз #общество #гд #инвалид #абитуриент
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