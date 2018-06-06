Дмитрий Харатьян предложил отдать Украине Михаила Ефремова

Но заслуженный артист РФ положительно отнесся к идее примирения России с Украиной.

Заслуженный артист РФ Дмитрий Харатьян в беседе с корреспондентом ИА «Политика Сегодня» прокомментировал предложение своего коллеги по цеху Михаила Ефремова отдать Украине новый Крымский мост. Харатьян пошутил, что нужно отдать Киеву самого Ефремова.

Ранее в интервью видеоблогеру Юрию Дудю Ефремов заявил:

«Мы знаем теперь, как с Украиной помириться. Надо им этот мост отдать, и все. Пускай они деньги берут за проезд и счастливы будут. И, может, Крым простят».

Дмитрий Харатьян отметил, что он не политик, но к идее примирения России с Украиной относится положительно.

«Помириться с Украиной? Прекрасно отношусь к этому. За счет передачи им Михаила Ефремова. Давайте отдадим им Евремова и помиримся?» — сказал артист.

Сам Харатьян выступал перед строителями моста 15 мая 2018 года, когда по переправе открыли автомобильное движение.