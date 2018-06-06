Мы в соц.сетях:
Косачев: Заявление Польши о следах взрывчатки на самолете Качиньского — очередная фабрикация

Косачев: Заявление Польши о следах взрывчатки на самолете Качиньского — очередная фабрикация

 Госдума предложила отменить врачебную тайну для подростков старше 15 лет

Госдума предложила отменить врачебную тайну для подростков старше 15 лет
СБ Украины накажет СМИ за разглашение «списка жертв» по делу Бабченко

СБ Украины накажет СМИ за разглашение «списка жертв» по делу Бабченко

 МГБ ДНР задержало иностранного шпиона, готовившего покушение на Басурина

МГБ ДНР задержало иностранного шпиона, готовившего покушение на Басурина
Стрельба во Флориде закончилась смертью трех человек

Стрельба во Флориде закончилась смертью трех человек

 КНДР пригласила Путина в Пхеньян, сообщил японский экс-депутат

КНДР пригласила Путина в Пхеньян, сообщил японский экс-депутат
Косачев: Заявление Польши о следах взрывчатки на самолете Качиньского — очередная фабрикация

Косачев: Заявление Польши о следах взрывчатки на самолете Качиньского — очередная фабрикация

 Госдума предложила отменить врачебную тайну для подростков старше 15 лет

Госдума предложила отменить врачебную тайну для подростков старше 15 лет
СБ Украины накажет СМИ за разглашение «списка жертв» по делу Бабченко

СБ Украины накажет СМИ за разглашение «списка жертв» по делу Бабченко

 МГБ ДНР задержало иностранного шпиона, готовившего покушение на Басурина

МГБ ДНР задержало иностранного шпиона, готовившего покушение на Басурина
Стрельба во Флориде закончилась смертью трех человек

Стрельба во Флориде закончилась смертью трех человек

 КНДР пригласила Путина в Пхеньян, сообщил японский экс-депутат

КНДР пригласила Путина в Пхеньян, сообщил японский экс-депутат
12:29   6 Июня 2018
Россия
519

Дмитрий Харатьян предложил отдать Украине Михаила Ефремова

Дмитрий Харатьян предложил отдать Украине Михаила Ефремова

Но заслуженный артист РФ положительно отнесся к идее примирения России с Украиной.

Заслуженный артист РФ Дмитрий Харатьян в беседе с корреспондентом ИА «Политика Сегодня» прокомментировал предложение своего коллеги по цеху Михаила Ефремова отдать Украине новый Крымский мост. Харатьян пошутил, что нужно отдать Киеву самого Ефремова.

Ранее в интервью видеоблогеру Юрию Дудю Ефремов заявил:

«Мы знаем теперь, как с Украиной помириться. Надо им этот мост отдать, и все. Пускай они деньги берут за проезд и счастливы будут. И, может, Крым простят». 

Дмитрий Харатьян отметил, что он не политик, но к идее примирения России с Украиной относится положительно.

«Помириться с Украиной? Прекрасно отношусь к этому. За счет передачи им Михаила Ефремова. Давайте отдадим им Евремова и помиримся?» — сказал артист.

Сам Харатьян выступал перед строителями моста 15 мая 2018 года, когда по переправе открыли автомобильное движение.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Таисия Смирнова
#россия #украина #общество #крымский мост #михаил ефремов #дмитрий харатьян
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Дмитрий Харатьян предложил отдать Украине Михаила Ефремова Россия
Дмитрий Харатьян предложил отдать Украине Михаила Ефремова
Но заслуженный артист РФ положительно отнесся к идее примирения России с Украиной.
12:29   6 Июня 2018
519
Режиссер Бортко оценил предложение Ефремова отдать Крымский мост Украине Россия

Режиссер Бортко оценил предложение Ефремова отдать Крымский мост Украине

11:38   6 Июня 2018
815
Превосходим в десятки раз. В Госдуме ответили главе погранслужбы Украины Россия

Превосходим в десятки раз. В Госдуме ответили главе погранслужбы Украины

11:13   6 Июня 2018
2851
Депутат назвал патологией требование снимать лифчик перед ЕГЭ Россия

Депутат назвал патологией требование снимать лифчик перед ЕГЭ

19:36   5 Июня 2018
4152
Самое читаемое
Украинский «Антонов» прокомментировал планы производства Ан-124 в России

Украинский «Антонов» прокомментировал планы производства Ан-124 в России

 Внук маршала Жукова огорчен решением снести памятники деду на Украине

Внук маршала Жукова огорчен решением снести памятники деду на Украине

 Депутат назвал патологией требование снимать лифчик перед ЕГЭ

Депутат назвал патологией требование снимать лифчик перед ЕГЭ

 «Хорошие парни» превратили дома сирийцев в братские могилы

«Хорошие парни» превратили дома сирийцев в братские могилы