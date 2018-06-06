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12:16   6 Июня 2018
Россия
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Российские чиновники считают свою зарплату слишком маленькой

Российские чиновники считают свою зарплату слишком маленькой

Зарплата в министерствах и ведомствах должна быть на 60 процентов выше. Такие выводы сделали сотрудники Всемирного банка и НИУ ВШЭ.

Более того, как пишут «Известия», в распоряжение которых попал доклад по результатам исследований, для того, чтобы попасть на государственную службу стремились  высококвалифицированные специалисты, необходимо поднять текущий уровень выплат на 75%. По мнению региональных чиновников, которые уже находятся на госслужбе, справедливой является прибавка к зарплате в размере 25–30%.

Из выводов ВБ и НИУ ВШЭ следует, что для удовлетворения зарплатных ожиданий госслужащих нужно увеличить консолидированный фонд оплаты труда на 307 миллиардов рублей. По данным Росстата за 2016 год, средняя зарплата федеральных чиновников составила 115,7 тысяч рублей, региональных — 45 тысяч.

При этом профессор РАНХиГС Владимир Соколов считает, что в существует порог увеличения должностного оклада, по достижении которого чиновник  лучше работать не будет.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #экономика #зарплата #всемирный банк #госслужба #ниу вшэ
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