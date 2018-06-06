Петербургские депутаты призвали отложить строительства метро «Кудрово»

Депутат Александр Рассудов считает, что город не должен платить за транспортное сообщение Ленинградской областью.

Депутаты Санкт-Петербурга обратились к губернатору Георгию Полтавченко с просьбой о прекращении финансирования строительства метро «Кудрово», чтобы ускорь ввод в эксплуатацию станций Красносельско-Калининской линии.

Метро «Кудрово» власти города намерены построить к 2025 году, а станции Красносельско-Калининской линии только к 2027.

Автор документа уверен: строительство метрополитена на территории Ленобласти является необоснованным расходованием средств.