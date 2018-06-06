ЗРК С-400 «Триумф» и «Панцирь» отразили ракетный удар на учениях в Крыму

Отработка военных действий стартовала в Крыму. Комплексы С-400 «Триумф» и «Панцирь» показали отличный результат, отразив удар с моря, передает глава пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

После успешного прохождения испытания, военные установили на место предыдущего размещения макеты и отправились на отработку оперативной смены позиции. Комплексные расчеты должны найти новую локацию для удобной работы, объяснил полковник.

Астафьев рассказал,что помимо этого сражения условный противник атаковал с моря береговые комплексы «Бал» и «Бастион», а с воздуха по ним ударили истребители Су-30СМ и бомбардировщики Су-34.

Учения проходит сразу несколько подразделений ВС РФ. В том числе морские и сухопутные. Военную подготовку курирует командующий войсками округа генерал-полковника Александр Дворников.

Ранее стало известно, что Черноморский флот будет выполнять функции предполагаемого врага, а ВВС и ПВО выполнят различные тактики боезадач, многие из которых используются впервые.