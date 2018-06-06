Власти Москвы утвердили комплексные схемы инженерного обеспечения реновации
Документ сократит срок технологического присоединения и исключит несвоевременное подключение жилых домов к инженерным сетям при реализации программы реновации, говорится в пресс-релизе столичного департамента градостроительной политики.
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил порядок разработки комплексной схемы инженерного обеспечения территорий, которые подлежат реновации. Комплексная схема состоит из текста и схематического изображения существующих и планируемых для строительства объектов инженерной инфраструктуры.
Глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин отметил, что документ поможет застройщикам правильно подключить дома к инженерным сетям на всей территории квартала реновации.
???? Жителям домов, построенных по программе реновации, не надо будет ежемесячно вручную снимать показания счетчиков - этим займется система автоматической передачи данных по потреблению воды, электричества и теплаhttps://t.co/iuCVjQ1HP0#Москва #строительство #жилье #реновация pic.twitter.com/eF3rO0R30u— Стройкомплекс Москвы (@stroimos) June 5, 2018