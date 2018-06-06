Власти Москвы утвердили комплексные схемы инженерного обеспечения реновации

Документ сократит срок технологического присоединения и исключит несвоевременное подключение жилых домов к инженерным сетям при реализации программы реновации, говорится в пресс-релизе столичного департамента градостроительной политики.

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил порядок разработки комплексной схемы инженерного обеспечения территорий, которые подлежат реновации. Комплексная схема состоит из текста и схематического изображения существующих и планируемых для строительства объектов инженерной инфраструктуры.

Глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин отметил, что документ поможет застройщикам правильно подключить дома к инженерным сетям на всей территории квартала реновации.