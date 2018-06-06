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12:08   6 Июня 2018
Весь мир
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Спецслужбы разных стран будут охранять порядок на ЧМ-2018

Спецслужбы разных стран будут охранять порядок на ЧМ-2018

Руководитель Главного центра оперативного управления обеспечением безопасности и правопорядка чемпионата мира Алексей Лаврищев сообщил, что охранять порядок во время ЧМ-2018 будут более ста представителей различных спецслужб из 35 стран. 

Он пояснил, что для безопасности такого масштабного мероприятия необходима помощь других стран. Обеспечить ее в одиночку практически невозможно. По этой причине сотрудничество зарубежных спецслужб в этом ключе — стандартная процедура. Иностранные агенты также заинтересованы в спокойствии и безопасности болельщиков своих стран. 

Также Лаврищев напомнил, что с 4 июня действует соглашение между Россией и Белоруссией. Согласно ему, между странами действует безвизовый режим на время чемпионата для болельщиков, у которых есть билеты на матчи и паспорт болельщика.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #безопасность #болельщики #чм-2018 #чм #чм2018
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