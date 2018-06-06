Минкульт перенесет премьеры иностранных фильмов в пользу российских

Министерство культуры продолжит переносить премьеры иностранных фильмов в пиковые даты, чтобы поддержать российское кино в прокате, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Ранее четыре сети кинотеатров написали обращение в Минкульт. В нем они назвали 23 зарубежных «системообразующих» киноленты, перенос премьеры которых крайне нежелателен из-за негативных последствий для кинобизнеса. Кинотеатрам необходимо показывать в месяц меньше двух блокбастеров, чтобы не терпеть убытки, пояснил представитель киносети.

Обращение подписали «Синема Парк», «Формула кино», «Киномакс», и «Каро». Совокупная доля компаний на рынке — почти 25%. Министерство культуры просьбу проигнорировало.