Боевые машины «Терминатор» оснастят боеприпасами с дистанционным взрывателем

В боевые машины для поддержки танков «Терминатор» (БМПТ) внедрят инновационную систему вооружения. Машины оснастят боеприпасами с дистанционным взрывателем, сообщил гендиректор предприятия-разработчика НПО «Прибор» Юрий Набоков.

По его словам, все усилия специалистов направлены на скорейшее завершение создания боеприпасов калибра 30 миллиметров, благодаря которому станет возможно подрывать врага дистанционно, сообщает РИА Новости.

Ранее правительство приняло на вооружение БМПТ, и машины продемонстрировали свою мощь, во время прохода по Красной площади. Новая партия предназначена для госиспытаний, программа которых предполагает два года проверок, сообщил Набоков во время выступления на конференции «Цифровая индустрия промышленной России-2018».

Первое соглашение на разработку партии «Терминаторов» было заключено в прошлом году на форума «Армия-2017».

По прогнозам УВЗ, задание Минобороны о создании новой поставке боевых машин будет выполнено до концы 2019 года, сообщает пресс-служба предприятия.