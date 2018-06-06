«Параноидальная фантазия»: МИД отреагировал на публикацию о бункерах под посольством в Дублине

Статья Times о системе подземных бункеров, якобы строящейся под российским посольством в Дублине - очередной пример нагнетания антироссийской истерии, указали во внешнеполитическом ведомстве РФ.

Британское издание 13 мая опубликовало статью, где рассказало об отказе в визах российским строителям здания посольства в Дублине. Российская дипмиссия якобы активно ищет подрядчика, который построил бы разветвленную систему подземных бункеров секретного назначения.

Дипломаты подчеркнули, что это далеко не первый случай, когда британские журналисты лгут. Более того, представитель российской дипмиссии уже предоставил официальные разъяснения.

МИД надеется, что газета опровергнет напечатанную информацию.