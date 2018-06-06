Мы в соц.сетях:
Косачев: Заявление Польши о следах взрывчатки на самолете Качиньского — очередная фабрикация

Косачев: Заявление Польши о следах взрывчатки на самолете Качиньского — очередная фабрикация

 Госдума предложила отменить врачебную тайну для подростков старше 15 лет

Госдума предложила отменить врачебную тайну для подростков старше 15 лет
СБ Украины накажет СМИ за разглашение «списка жертв» по делу Бабченко

СБ Украины накажет СМИ за разглашение «списка жертв» по делу Бабченко

 МГБ ДНР задержало иностранного шпиона, готовившего покушение на Басурина

МГБ ДНР задержало иностранного шпиона, готовившего покушение на Басурина
Стрельба во Флориде закончилась смертью трех человек

Стрельба во Флориде закончилась смертью трех человек

 КНДР пригласила Путина в Пхеньян, сообщил японский экс-депутат

КНДР пригласила Путина в Пхеньян, сообщил японский экс-депутат
Косачев: Заявление Польши о следах взрывчатки на самолете Качиньского — очередная фабрикация

Косачев: Заявление Польши о следах взрывчатки на самолете Качиньского — очередная фабрикация

 Госдума предложила отменить врачебную тайну для подростков старше 15 лет

Госдума предложила отменить врачебную тайну для подростков старше 15 лет
СБ Украины накажет СМИ за разглашение «списка жертв» по делу Бабченко

СБ Украины накажет СМИ за разглашение «списка жертв» по делу Бабченко

 МГБ ДНР задержало иностранного шпиона, готовившего покушение на Басурина

МГБ ДНР задержало иностранного шпиона, готовившего покушение на Басурина
Стрельба во Флориде закончилась смертью трех человек

Стрельба во Флориде закончилась смертью трех человек

 КНДР пригласила Путина в Пхеньян, сообщил японский экс-депутат

КНДР пригласила Путина в Пхеньян, сообщил японский экс-депутат
12:14   6 Июня 2018
Весь мир
53

«Параноидальная фантазия»: МИД отреагировал на публикацию о бункерах под посольством в Дублине

«Параноидальная фантазия»: МИД отреагировал на публикацию о бункерах под посольством в Дублине

Статья Times о системе подземных бункеров, якобы строящейся под российским посольством в Дублине - очередной пример нагнетания антироссийской истерии, указали во внешнеполитическом ведомстве РФ.

Британское издание 13 мая опубликовало статью, где рассказало об отказе в визах российским строителям здания посольства в Дублине. Российская дипмиссия якобы активно ищет подрядчика, который построил бы разветвленную систему подземных бункеров секретного назначения.

Дипломаты подчеркнули, что это далеко не первый случай, когда британские журналисты лгут. Более того, представитель российской дипмиссии уже предоставил официальные разъяснения.

МИД надеется, что газета опровергнет напечатанную информацию.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#мид #новости #ирландия #дублин #бункеры
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Дмитрий Харатьян предложил отдать Украине Михаила Ефремова Россия
Дмитрий Харатьян предложил отдать Украине Михаила Ефремова
Но заслуженный артист РФ положительно отнесся к идее примирения России с Украиной.
12:29   6 Июня 2018
523
Режиссер Бортко оценил предложение Ефремова отдать Крымский мост Украине Россия

Режиссер Бортко оценил предложение Ефремова отдать Крымский мост Украине

11:38   6 Июня 2018
815
Превосходим в десятки раз. В Госдуме ответили главе погранслужбы Украины Россия

Превосходим в десятки раз. В Госдуме ответили главе погранслужбы Украины

11:13   6 Июня 2018
2851
Депутат назвал патологией требование снимать лифчик перед ЕГЭ Россия

Депутат назвал патологией требование снимать лифчик перед ЕГЭ

19:36   5 Июня 2018
4152
Самое читаемое
Украинский «Антонов» прокомментировал планы производства Ан-124 в России

Украинский «Антонов» прокомментировал планы производства Ан-124 в России

 Внук маршала Жукова огорчен решением снести памятники деду на Украине

Внук маршала Жукова огорчен решением снести памятники деду на Украине

 Депутат назвал патологией требование снимать лифчик перед ЕГЭ

Депутат назвал патологией требование снимать лифчик перед ЕГЭ

 «Хорошие парни» превратили дома сирийцев в братские могилы

«Хорошие парни» превратили дома сирийцев в братские могилы