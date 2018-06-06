Скотланд-Ярд определил время применения «Новичка» в Солсбери

Британские следователи уверены: нервно-паралитическое вещество, которым отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери нанесли на дверную ручку за сутки до покушения, пишет The Guardian.

По версии следствия, злоумышленники нанесли отравляющее вещество на дверную ручку 3 марта, в день, когда Юлия прилетела в гости к отцу из России в Великобританию.

Как сообщает издание, определение точного времени отравления позволяет правоохранителям сконцентрировать ресурсы на выявлении виновных.

Ранее сообщалось, что британская полиция потратила на расследование по «делу Скрипалей» более десяти миллионов долларов.