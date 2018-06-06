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11:48   6 Июня 2018
Россия
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Россияне обвинили западные санкции в повышении цен на топливо

Россияне обвинили западные санкции в повышении цен на топливо

Жители России уверены, западные санкции стали причиной повышения цен на бензин.Помимо этого виновниками признаны нефтяные компании.  

Исследование ВЦИОМ показало, что 80 процентов опрошенных россиян считают, что цены будут расти, невзирая на действия властей.

Значительная часть респондентов не могла не заметить увеличение цен на топливо за последние два месяца, 64 процента ответили, что по ним ударила завышенная стоимость. Водителей опрашивали отдельно, среди них 79 процентов солидарны, что цены сильно возросли и лишь один процент владельцев авто отметил, что последнее время рост цен чуть упал.

Около 83 процентов граждан РФ заявили, что их материальное положение сильно ухудшилось в связи со стоимостью топлива и свыше половины принявших участие в опросе автомобилистов подтвердили это, передает агентство Ura.ru.

Прогнозы у россиян неутешительные: практически 78 процентов участников исследования ожидают дальнейшего роста стоимости на бензин и только пять процентов выражают надежду на спад цены.

Большая часть опрошенных уверена, западные страны способствуют завышению цен, доказательством тому является их санкционная политика против владельцев автозаправок. Россияне уверены, что правительство страны не влияет на данный процесс и не может его изменить с помощью каких-либо мер.

Помимо этого респонденты убеждены, что нефтяные компании пользуются текущим положением и завышают стоимость бензина.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #экономика #санкции #бензин #топливо
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