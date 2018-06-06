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11:50   6 Июня 2018
Весь мир
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Посола Эстонии Хилпуса переводят из России в Латвию

Посола Эстонии Хилпуса переводят из России в Латвию

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд назначила посла республики в России Арти Хилпуса новым послом Эстонии. Об этом сообщили в канцелярии главы государства.

В сообщении говорится, что посол Эстонии в Латвии Тынис Тырк отозван с поста. Его место займет Арти Хилпус. В августе он отправится в Ригу. В канцелярии пояснили, что смена глав диппредставительств является обычной процедурой ротации по истечении срока их полномочий. Имя нового посла Эстонии в России пока не названо.

Посола Эстонии Хилпуса переводят из России в Латвию

Хилпус возглавил диппредставительство Эстонии в Москве в июле 2015 года. Дипломат окончил исторический факультет Тартуского университета, затем учился в Женевском центре политики безопасности. В МИД республики служит с 1996 года, где руководил бюро по персоналу и бюро единой политики иностранных дел и безопасности ЕС. Также занимал должность первого секретаря эстонского посольства в Берлине, посла в Норвегии и Исландии.

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Автор: Вячеслав Каширин
#эстония #политика #посол #весь мир #хилпус
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