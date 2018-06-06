Представители США и КНДР вновь встретились для обсуждения саммита

Переговоры на рабочем уровне проходят в среду в населенном пункте Пханмунджом на границе Южной Кореи и КНДР, пишет агентство Yonhap News со ссылкой на правительственный источник.

Американскую делегацию возглавил посол США на Филиппинах, бывший спецпосланник по ядерной проблеме КНДР Сон Ким. А северокорейскую сторону представил замминистра иностранных дел Чхве Сон Хи. Это шестой раунд переговоров по подготовке встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

Трамп на прошлой неделе подтвердил, что встреча с Ким Чен Ыном состоится 12 июня в Сингапуре. Тем не менее подписывать на саммите какие-либо документы американский лидер не планирует.