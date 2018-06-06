Участок Сокольнической линии метро откроют в начале 2019 года

Участок Сокольнической линии московского метро, который будет вести в Коммунарку, запустят в начале 2019 года. Он расположен между станциями «Саларьево» и «Столбово».

К концу текущего года строители завершат все основные работы. Примерно через километр после «Саларьево» линия вынырнет на поверхность. Под землю она уйдет только после Калужского шоссе. Перегон над землей будет накрыт сплошным навесом из металлической оболочки протяженностью шесть километров.

Этот участок ветки будет проходить параллельно автомагистрали Солнцево — Бутово — Видное.

До 2035 года правительство столицы планирует открыть на территории Новой Москвы около 30 станций метро. Три уже запущены на красной линии.