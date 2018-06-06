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СБ Украины накажет СМИ за разглашение «списка жертв» по делу Бабченко

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11:50   6 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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СБ Украины накажет СМИ за разглашение «списка жертв» по делу Бабченко

СБ Украины накажет СМИ за разглашение «списка жертв» по делу Бабченко

Сотрудники главного следственного управления украинской Службы безопасности не разрешали публиковать сведения досудебного расследования.

По информации СБУ, интернет-издание опубликовало список, якобы содержащий сведения о 47 возможных жертвах организаторов покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко. Автор публикации указал фамилии украинцев и иностранцев, которых планировали ликвидировать во время теракта на Украине.

«СБУ открыла уголовное производство по факту разглашения сведений досудебного расследования», — передает пресс-служба правоохранительного органа Украины.   

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #украина #сбу #бабченко
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