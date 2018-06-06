СБ Украины накажет СМИ за разглашение «списка жертв» по делу Бабченко
Сотрудники главного следственного управления украинской Службы безопасности не разрешали публиковать сведения досудебного расследования.
По информации СБУ, интернет-издание опубликовало список, якобы содержащий сведения о 47 возможных жертвах организаторов покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко. Автор публикации указал фамилии украинцев и иностранцев, которых планировали ликвидировать во время теракта на Украине.
«СБУ открыла уголовное производство по факту разглашения сведений досудебного расследования», — передает пресс-служба правоохранительного органа Украины.
#СБУ: ми спрацювали! pic.twitter.com/VIYNcnVC8C— СБ України (@ServiceSsu) May 30, 2018