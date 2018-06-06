Армия РФ получила партию новейших гранатометов «Балкан»

Гранатомёт «Балкан» поступил на боевую эксплуатацию в Вооружённые силы России, заявил генеральный директор предприятия-разработчика данного оружия — НПО «Прибор» Юрий Набоков.

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Сейчас предприятие совместно с «Калашниковым» занимается разработкой нового гранатомета для различных носителей, в том числе для боевых роботов.

Новое оружие предназначено для уничтожения огневых средств, расположенных вне укрытий, в траншеях и оврагах, а также для поражения военной техники — например, автомобилей и радиолокационных станций.

Стрельба ведется короткими и длинными очередями. Стрельба может вестись как настильной, так и навесной траекториями.