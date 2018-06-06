Ефремов: Чтобы помириться с Украиной, нужно отдать ей Крымский мост

Известный актер Михаил Ефремов придумал способ примирения России и Украины. Свой рецепт он озвучил в беседе с блогером Юрием Дюдей.

Актер заявил, что можно оставить себе Крым, подарив Киеву мост через Керченский пролив — «пусть взимают плату за проезд, они будут счастливы». Кроме того, считает Ефремов, Россия могла бы снабжать Незалежную газом «лет 10-15». При этом актер признал, что предложенный им сценарий вряд ли может быть реализован.

Рассуждая о ситуации вокруг Крыма и Крымского моста, актер негативно отозвался о своих собратьях по цеху: Дмитрии Харатьяне, Ольге Кормухиной и Александре Скляре, которые выступили на торжественном открытии моста с песней «Я забиваю сваю».