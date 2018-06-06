МГБ ДНР задержало иностранного шпиона, готовившего покушение на Басурина

Иорданский шпион, завербованный Службой безопасности Украины (СБУ), с 2016 года собирал информацию о расположении военных республики и перемещениях техники.

Полученные данные украинские спецслужбы использовали для осуществления терактов на территории ДНР. Однако на этом деятельность шпиона не заканчивалась. Зимой текущего года иорданец следил за перемещениями и адресом проживания замкомандующего оперативным командованием республики Эдуарда Басурина.

Военное ведомство ДНР предполагает, что СБУ готовило покушение на Басурина.