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11:38   6 Июня 2018
Россия
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Режиссер Бортко оценил предложение Ефремова отдать Крымский мост Украине

Режиссер Бортко оценил предложение Ефремова отдать Крымский мост Украине

Известный актер в интервью заявил, что это будет хорошим способом помириться с соседней страной.

Режиссер, заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко не видит смысла отдавать мост через Керченский пролив Киеву. Таким образом в беседе с корреспондентом ИА «Политика сегодня» он прокомментировал предложение актера Михаила Ефремова.

Режиссер Бортко оценил предложение Ефремова отдать Крымский мост Украине

Ранее Ефремов в интервью видеоблогеру Юрию Дудю заявил, что Россия могла бы отдать построенный Крымский мост Украине. Это бы помирило две страны. 

 «Мы знаем теперь, как с Украиной помириться. Надо им этот мост отдать, и все. Пускай они деньги берут за проезд и счастливы будут. И, может, Крым простят», — объяснил свою точку зрения  Ефремов.

Озвученное предложение вызвало недоумение у прославленного режиссера. Он отметил, что стать частью России пожелали жители полуострова.

«Какое дело нам, простили нам Крым или нет.  Это во-первых. Во-вторых, зачем нам отдавать Крымский мост?», — сказал Ботко. 

На днях президент РФ Владимир Путин в интервью австрийскому журналисту заявил, что нет условий, при которых Россия вернула бы полуостров Украине.

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Автор: Мария Владимирова
#россия #общество #крымский мост #михаил ефремов #владимир бортко
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