Режиссер Бортко оценил предложение Ефремова отдать Крымский мост Украине

Известный актер в интервью заявил, что это будет хорошим способом помириться с соседней страной.

Режиссер, заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко не видит смысла отдавать мост через Керченский пролив Киеву. Таким образом в беседе с корреспондентом ИА «Политика сегодня» он прокомментировал предложение актера Михаила Ефремова.

Ранее Ефремов в интервью видеоблогеру Юрию Дудю заявил, что Россия могла бы отдать построенный Крымский мост Украине. Это бы помирило две страны.

«Мы знаем теперь, как с Украиной помириться. Надо им этот мост отдать, и все. Пускай они деньги берут за проезд и счастливы будут. И, может, Крым простят», — объяснил свою точку зрения Ефремов.

Озвученное предложение вызвало недоумение у прославленного режиссера. Он отметил, что стать частью России пожелали жители полуострова.

«Какое дело нам, простили нам Крым или нет. Это во-первых. Во-вторых, зачем нам отдавать Крымский мост?», — сказал Ботко.

На днях президент РФ Владимир Путин в интервью австрийскому журналисту заявил, что нет условий, при которых Россия вернула бы полуостров Украине.