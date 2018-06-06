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11:36   6 Июня 2018
Весь мир
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Ле Пен: Визит Путина в Австрию является признаком начала освобождения Европы

Ле Пен: Визит Путина в Австрию является признаком начала освобождения Европы

Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что визит президента РФ Владимира Путина в Вену является «началом освобождения Европы». 

Ранее она выступила на радиостанции France Culture, где рассуждала о популярности правых сил в некоторых странах Европы. По ее словам, мир сейчас стоит на пороге выбора, который отличается от того, что происходило на протяжении 30 лет. Многие готовы отказаться от глобализации, свободного обмена, иммиграции и «вернуться к защите» своих государств. Ле Пен подчеркнула, что в Европа должна избавиться от надгосударственных образований, чьи решения были бы более весомыми, чем решения непосредственно правительств.

Напомним, накануне Путин посетил Вену, где прошли переговоры с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, а также президентом страны Александером Ван дер Белленом.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #европа #политика #марин ле пен
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