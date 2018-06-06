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11:14   6 Июня 2018
Весь мир
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Карасин: Встреча глав МИД «нормандской четверки» назначена на 11 июня 

Карасин: Встреча глав МИД «нормандской четверки» назначена на 11 июня 

Переговоры министров планируется провести в Берлине, мероприятие состоится 11 июня. Встреча пройдет между министром России, Франции, ФРГ и Украины, сообщил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин в среду, 6 июня.

На вопрос о том, будет ли обсуждаться ситуация с размещением военных миссии ООН на Донбассе, Карасин ответил положительно. По его словам на заседании «нормандской четверки» все темы будут открыты для переговоров, без исключений. Он подчеркнул, что дипломаты обсудят все актуальные вопросы, включая урегулирование украинского кризиса. Закрытых тем не будет, пообещал он. Нормандский формат подразумевает открытое обсуждение даже самых неудобных и неприятных проблем.

Встречи «нормандской четверки» по вопросам Украины традиционно проходят с 2014 года. Последние переговоры проходили в Мюнхене в 2017 году. Обсуждение проходят ежегодно, помимо личных встреч, существует целый ряд рабочих процессов: телефонных переговоров и других контактов по дипломатическим путям.

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Автор: Екатерина Розина
#украина #политика #весь мир #нормандская четверка
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