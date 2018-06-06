Путин: Предотвращение аварий напрямую влияет на благополучие людей

Президент России Владимир Путин назвал форум «Комплексная безопасность — 2018» авторитетной площадкой для демонстрации новейших достижений индустрии безопасности.

Глава государства направил гостям международного форуме средств обеспечения безопасности приветствие. Текст на церемонии открытия выставки зачитал первый замглавы МЧС России Александр Чуприян.

Путин подчеркнул, что предупреждение аварий необходимо для обеспечения благополучия людей и процветания экономики.

Президент уверен: выставка пройдет в открытой, дружелюбной атмосфере. Салон содействует укреплению международных связей, а также реализации востребованных инициатив и проектов, резюмировал российский лидер.