Симоньян вызвала президента Украины на дуэль

В качестве оружия — диктант по русскому языку, написала главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT в Twitter.

Маргарита Симоньян отметила, если сделает больше ошибок в диктанте, чем украинский лидер Петр Порошенко, тогда уволится и признает, что крымский полуостров часть Украины, РФ «атакует» Донбасс, а сама журналистка — «вождь мирового фейкньюса».

Вызываю Порошенко на дуэль. В качестве оружия — диктант по русскому языку. Если я сделаю больше ошибок, чем он, немедленно увольняюсь отовсюду, признаю, что Крым украинский, Россия бомбит Донбасс, а сама я — вождь мирового фейкньюса. https://t.co/NGdqtInEq0 — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) June 6, 2018

Президент Украины Петр Порошенко во время интервью сказал журналисту испанской газеты, что Маргарита Симоньян после выборов президента России назвала Путина «вождем». По его словам, главный редактор RT знает, что слово «вождь» на русском языке тождественно немецкому «фюрер».