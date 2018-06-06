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11:16   6 Июня 2018
Россия
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Домик для водоплавающих пернатых построили в «Зарядье»

Домик для водоплавающих пернатых построили в «Зарядье»

В столичном парке «Зарядье» появился дом для водоплавающих птиц. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Москвы.

Утинный домик установлен на понтоне. Теперь птицы могут спрятаться в нем от непогоды, отдохнуть, обсохнуть в окружении камышей, плакучей ивы и осоки. Домик запустили на одном из четырех искусственных прудов прибрежной зоны парка. Он виден с перекинутых через водоемы пешеходных мостиков.

Искусственные пруды «Зарядья» наполнены очищенной водой из подземного колодца, пригодной для жизни птиц, рыб и растений. По берегам растут ивы, ирисы болотные и сибирские, вербейники, незабудки. В самих водоемах высажены белоснежные кувшинки, аир, желтые кубышки,  рогоз, осока и клубнекамыш.

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Автор: Вячеслав Каширин
#москва #россия #общество #утки #зарядье
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