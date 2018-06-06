Более 1,3 миллиона обращений поступило к прямой линии с Путиным

Организаторы прямой линии с президентом России сообщили, что поступило уже более 1,3 миллиона вопросов для главы государства.

Это порядка 760 тысяч 145 звонков, 306 тысяч 311 SMS-сообщений и 30 тысяч 88 MMS-сообщений. Кроме традиционных средств связи поступило девять тысяч видеообращений. Посредством видеодиалогов направлено почти шесть тысяч вопросов.

Люди задают свои вопросы на сайте прямой линии, в социальных сетях и в приложении.

Прямая линия состоится 7 июня. Президент Владимир Путин ответит на вопросы россиян и выслушает их жалобы и предложения.