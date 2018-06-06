Рогозин и Хантсман считают улучшение российско-американских отношений неизбежным 

Встреча главы Роскосмоса и посла Америки в РФ Джона Хантсмана состоялась на космодроме Байконур.

По итогам встречи на сайте ведомства появилось сообщение, в котором говорилось о том, что дипломаты согласились в неизбежности улучшения российско-американских отношений.

Переговоры были приурочена к запуску ракеты «Союз-ФГ» с комическим кораблем «Союз МС-09», который произойдет сегодня, 6 июня в 14.13 по московскому времени. В экспедицию направлены российский космонавт Сергей Прокопьев, европейский астронавт Александер Герст и американская астронавт Серина Ауньон. Экипаж будет находиться в космосе шесть месяцев.

Встреча была назначена для представителей всех обозначенных сторон: Россию представил Рогозин, Америку - замадминистратора НАСА Уильям Герстенмайер и послом США в РФ Джон Хантсман. Дипломаты согласились, что отношения между Москвой и Вашингтоном неминуемо придут к значительному улучшению. Представители государств уверены, что взаимодействие в области космических работ сблизит государства и поспособствует восстановлению диалога. Изучению космоса не должны мешать политические нюансы, подчеркнули они.

Напомним, ранее Америка включила главу Роскосмоса в черный список, куда попали и другие российские госслужащие. Рогозин всегда с юмором реагировал на действия США, в 2014 году в ответ на западные антироссийские санкции против космической области он предложил американцам отправлять астронавтов на МКС при помощи батута.