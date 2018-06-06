Мы в соц.сетях:
Косачев: Заявление Польши о следах взрывчатки на самолете Качиньского — очередная фабрикация

Косачев: Заявление Польши о следах взрывчатки на самолете Качиньского — очередная фабрикация

 Госдума предложила отменить врачебную тайну для подростков старше 15 лет

Госдума предложила отменить врачебную тайну для подростков старше 15 лет
СБ Украины накажет СМИ за разглашение «списка жертв» по делу Бабченко

СБ Украины накажет СМИ за разглашение «списка жертв» по делу Бабченко

 МГБ ДНР задержало иностранного шпиона, готовившего покушение на Басурина

МГБ ДНР задержало иностранного шпиона, готовившего покушение на Басурина
Стрельба во Флориде закончилась смертью трех человек

Стрельба во Флориде закончилась смертью трех человек

 КНДР пригласила Путина в Пхеньян, сообщил японский экс-депутат

КНДР пригласила Путина в Пхеньян, сообщил японский экс-депутат
Косачев: Заявление Польши о следах взрывчатки на самолете Качиньского — очередная фабрикация

Косачев: Заявление Польши о следах взрывчатки на самолете Качиньского — очередная фабрикация

 Госдума предложила отменить врачебную тайну для подростков старше 15 лет

Госдума предложила отменить врачебную тайну для подростков старше 15 лет
СБ Украины накажет СМИ за разглашение «списка жертв» по делу Бабченко

СБ Украины накажет СМИ за разглашение «списка жертв» по делу Бабченко

 МГБ ДНР задержало иностранного шпиона, готовившего покушение на Басурина

МГБ ДНР задержало иностранного шпиона, готовившего покушение на Басурина
Стрельба во Флориде закончилась смертью трех человек

Стрельба во Флориде закончилась смертью трех человек

 КНДР пригласила Путина в Пхеньян, сообщил японский экс-депутат

КНДР пригласила Путина в Пхеньян, сообщил японский экс-депутат
10:59   6 Июня 2018
Весь мир
60

Рогозин и Хантсман считают улучшение российско-американских отношений неизбежным 

Рогозин и Хантсман считают улучшение российско-американских отношений неизбежным 

Встреча главы Роскосмоса и посла Америки в РФ Джона Хантсмана состоялась на космодроме Байконур.

По итогам встречи на сайте ведомства появилось сообщение, в котором говорилось о том, что дипломаты согласились в неизбежности улучшения российско-американских отношений.

Переговоры были приурочена к запуску ракеты «Союз-ФГ» с комическим кораблем «Союз МС-09», который произойдет сегодня, 6 июня в 14.13 по московскому времени. В экспедицию направлены российский космонавт Сергей Прокопьев, европейский астронавт Александер Герст и американская астронавт Серина Ауньон. Экипаж будет находиться в космосе шесть месяцев.

Встреча была назначена для представителей всех обозначенных сторон: Россию представил Рогозин, Америку - замадминистратора НАСА Уильям  Герстенмайер и послом США в РФ Джон Хантсман. Дипломаты согласились, что отношения между Москвой и Вашингтоном неминуемо придут к значительному улучшению. Представители государств уверены, что взаимодействие в области космических работ сблизит государства и поспособствует восстановлению диалога. Изучению космоса не должны мешать политические нюансы, подчеркнули они.

Напомним, ранее Америка включила главу Роскосмоса в черный список, куда попали и другие российские госслужащие. Рогозин всегда с юмором реагировал на действия США, в 2014 году в ответ на западные антироссийские санкции против космической области он предложил американцам отправлять астронавтов на МКС при помощи батута.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#россия #сша #политика #космос #байконур #общество #весь мир #мкс #союз-фг #союз мс-09
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Дмитрий Харатьян предложил отдать Украине Михаила Ефремова Россия
Дмитрий Харатьян предложил отдать Украине Михаила Ефремова
Но заслуженный артист РФ положительно отнесся к идее примирения России с Украиной.
12:29   6 Июня 2018
2107
Режиссер Бортко оценил предложение Ефремова отдать Крымский мост Украине Россия

Режиссер Бортко оценил предложение Ефремова отдать Крымский мост Украине

11:38   6 Июня 2018
854
Превосходим в десятки раз. В Госдуме ответили главе погранслужбы Украины Россия

Превосходим в десятки раз. В Госдуме ответили главе погранслужбы Украины

11:13   6 Июня 2018
3002
Депутат назвал патологией требование снимать лифчик перед ЕГЭ Россия

Депутат назвал патологией требование снимать лифчик перед ЕГЭ

19:36   5 Июня 2018
4175
Самое читаемое
Украинский «Антонов» прокомментировал планы производства Ан-124 в России

Украинский «Антонов» прокомментировал планы производства Ан-124 в России

 Внук маршала Жукова огорчен решением снести памятники деду на Украине

Внук маршала Жукова огорчен решением снести памятники деду на Украине

 Депутат назвал патологией требование снимать лифчик перед ЕГЭ

Депутат назвал патологией требование снимать лифчик перед ЕГЭ

 «Хорошие парни» превратили дома сирийцев в братские могилы

«Хорошие парни» превратили дома сирийцев в братские могилы