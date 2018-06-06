Итальянский сенат выразил доверие правительству евроскептика Конте

Новое правительство поддержали 170 сенаторов, против — 117, 25 — воздержались.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Перед тем, как члены верней палаты парламента проголосовали за вотум доверия к новому кабинету министров, Конте представил его программу.

Новый премьер-министр является сторонником отмены антироссийских санкций. Он также считает, что Италии необходимо наладить контакты с Россией, «которая за последние годы укрепила репутацию международного медиатора геополитических кризисов»