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Косачев: Заявление Польши о следах взрывчатки на самолете Качиньского — очередная фабрикация

Косачев: Заявление Польши о следах взрывчатки на самолете Качиньского — очередная фабрикация

 Госдума предложила отменить врачебную тайну для подростков старше 15 лет

Госдума предложила отменить врачебную тайну для подростков старше 15 лет
СБ Украины накажет СМИ за разглашение «списка жертв» по делу Бабченко

СБ Украины накажет СМИ за разглашение «списка жертв» по делу Бабченко

 МГБ ДНР задержало иностранного шпиона, готовившего покушение на Басурина

МГБ ДНР задержало иностранного шпиона, готовившего покушение на Басурина
Стрельба во Флориде закончилась смертью трех человек

Стрельба во Флориде закончилась смертью трех человек

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10:47   6 Июня 2018
Весь мир
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Итальянский сенат выразил доверие правительству евроскептика Конте

Итальянский сенат выразил доверие правительству евроскептика Конте

Новое правительство поддержали 170 сенаторов, против — 117, 25 — воздержались.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Перед тем, как члены верней палаты парламента проголосовали за вотум доверия к новому кабинету министров, Конте представил его программу.

Новый премьер-министр является сторонником отмены антироссийских санкций. Он также считает, что Италии необходимо наладить контакты с Россией, «которая за последние годы укрепила репутацию международного медиатора геополитических кризисов»

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Автор: Надежда Егорова
#италия #сенат #конте
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