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10:44   6 Июня 2018
Россия
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Новый стандарт выделенных полос внедряют в Москве

Новый стандарт выделенных полос внедряют в Москве

На столичных дорогах началось внедрение нового стандарта выделенных полос. Об этом сообщает РИА Новости со слов заместителя мэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Теперь выделенные полосы в проблемных местах будут отделятся от остального трафика буфером из дорожной разметки, что сделает их более заметными для участников движения.

По замыслу транспортников, полосы нового формата позволят увеличить скорость движения общественного транспорта в два раза. Ликсутов отметил, что разметку и знаки столичные дорожники обновили уже на 50 километрах выделенных полос. Новые «выделенки» появились, в частности, на Нижегородской улице, проспекте Мира, Ленинградском и Каширском шоссе.

На данный момент изменения коснулись 79 маршрутов общественного транспорта, на котором ежедневно передвигаются свыше 300 тысяч пассажиров в день. Заммэра добавил, что до конца года полосы нового формата появятся на Стромынке, улице Академика Королева, на Нахимовском и Ломоносовском проспектах.

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Автор: Вячеслав Каширин
#москва #россия #транспорт #общество #ликсутов
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