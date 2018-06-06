Более 2,2 тысячи точек доступа к Wi-Fi появилось в Москве

В Москве с начала 2018 года появилось более 2,2 тысячи точек доступа к бесплатному Wi-Fi. Они находятся на 118 улицах и в восьми парках. Также беспроводная сеть работает в 88 культурных центрах и 84 библиотеках.

Большая часть из этих точек находится внутри Садового кольца. Однако вне его пределов к Wi-Fi можно подключиться на 64 улицах.

Интернетом можно воспользоваться на Малой Дмитровке, в Китайгородском и Лубянском проездах. Также к сети можно подключиться в Бабшукинском парке, в «Северных Дубках» и «Ангарских прудах».

Для того, чтобы воспользоваться городским Wi-Fi необходимо выбрать сеть Moscow_WiFi_Free и авторизоваться через браузер.