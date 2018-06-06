США хотят помешать другим странам выполнять СВПД — МИД РФ

Американское правительство намерено использует санкционную политику, чтобы помешать другим государствам выполнять условия СВПД.

Внешнеполитическое ведомство России заявило, что санкции нужны США в качестве инструмента против всех стран, которые намерены продолжить соблюдать условия ядерной сделки Ирана.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп порвал соглашение по СВПД и вышел из иранской ядерной сделки. Причиной тому послужили сведения разведки Израиля, которые говорят о том, что Иран скрывал истинное предназначение ядерного оружия.