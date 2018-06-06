Макрон сравнил переговоры с Трампом с рецептом колбасы

Президент Франции Эммануэль Макрон нашел сходство между телефонными беседами с президентом США Дональдом Трампом и другими лидерами с колбасными изделиями: лучше не знать, что внутри, пишет Reuters.

Об этом французский лидер заявил журналистам в ответ на просьбу прокомментировать материал CNN в котором его последний телефонный разговор с американским лидером назван «ужасным». Президент Франции ответил цитатой канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка.

«Как говорил Бисмарк, если объяснить людям, как делается колбаса, они вряд ли продолжат ее есть. Я предпочитаю, чтобы люди видели готовое блюдо, но не уверен, что комментарии с кухни помогут в потреблении еды», — отметил Макрон.

По данным агенства, лидеры двух стран обсуждали торговые пошлины на импорт стали и алюминия из стран ЕС в США.