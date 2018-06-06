Русский язык является основой для мира в Молдавии, считает Додон

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что его страна нуждается в русском языке. Он гарантирует мир и спокойствие в республике.

Ранее Конституционный суд Молдавии признал устаревшим закон о функционировании языков 1989 года. Согласно ему, русский язык является средством межнационального общения. Додон подчеркнул, что именно это сохранило мир в стране, поэтому так должно быть и дальше.

Кроме того, президент отметил значительное влияние русской культуры. У Молдавии и России есть много общего, поэтому народам двух стран следует гордиться общими этапами в истории, заметил он.