Мы в соц.сетях:
Искусственный интеллект сблизит врачей и пациентов — ученые

Искусственный интеллект сблизит врачей и пациентов — ученые

 Косачев: Заявление Польши о следах взрывчатки на самолете Качиньского — очередная фабрикация

Косачев: Заявление Польши о следах взрывчатки на самолете Качиньского — очередная фабрикация
СБ Украины накажет СМИ за разглашение «списка жертв» по делу Бабченко

СБ Украины накажет СМИ за разглашение «списка жертв» по делу Бабченко

 МГБ ДНР задержало иностранного шпиона, готовившего покушение на Басурина

МГБ ДНР задержало иностранного шпиона, готовившего покушение на Басурина
Стрельба во Флориде закончилась смертью трех человек

Стрельба во Флориде закончилась смертью трех человек

 КНДР пригласила Путина в Пхеньян, сообщил японский экс-депутат

КНДР пригласила Путина в Пхеньян, сообщил японский экс-депутат
Искусственный интеллект сблизит врачей и пациентов — ученые

Искусственный интеллект сблизит врачей и пациентов — ученые

 Косачев: Заявление Польши о следах взрывчатки на самолете Качиньского — очередная фабрикация

Косачев: Заявление Польши о следах взрывчатки на самолете Качиньского — очередная фабрикация
СБ Украины накажет СМИ за разглашение «списка жертв» по делу Бабченко

СБ Украины накажет СМИ за разглашение «списка жертв» по делу Бабченко

 МГБ ДНР задержало иностранного шпиона, готовившего покушение на Басурина

МГБ ДНР задержало иностранного шпиона, готовившего покушение на Басурина
Стрельба во Флориде закончилась смертью трех человек

Стрельба во Флориде закончилась смертью трех человек

 КНДР пригласила Путина в Пхеньян, сообщил японский экс-депутат

КНДР пригласила Путина в Пхеньян, сообщил японский экс-депутат
10:30   6 Июня 2018
Ближнее зарубежье
50

Русский язык является основой для мира в Молдавии, считает Додон

Русский язык является основой для мира в Молдавии, считает Додон

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что его страна нуждается в русском языке. Он гарантирует мир и спокойствие в республике.

Ранее Конституционный суд Молдавии признал устаревшим закон о функционировании языков 1989 года. Согласно ему, русский язык является средством межнационального общения. Додон подчеркнул, что именно это сохранило мир в стране, поэтому так должно быть и дальше. 

Кроме того, президент отметил значительное влияние русской культуры. У Молдавии и России есть много общего, поэтому народам двух стран следует гордиться общими этапами в истории, заметил он.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#россия #молдавия #культура #общество #русский язык
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Дмитрий Харатьян предложил отдать Украине Михаила Ефремова Россия
Дмитрий Харатьян предложил отдать Украине Михаила Ефремова
Но заслуженный артист РФ положительно отнесся к идее примирения России с Украиной.
12:29   6 Июня 2018
2062
Режиссер Бортко оценил предложение Ефремова отдать Крымский мост Украине Россия

Режиссер Бортко оценил предложение Ефремова отдать Крымский мост Украине

11:38   6 Июня 2018
853
Превосходим в десятки раз. В Госдуме ответили главе погранслужбы Украины Россия

Превосходим в десятки раз. В Госдуме ответили главе погранслужбы Украины

11:13   6 Июня 2018
3001
Депутат назвал патологией требование снимать лифчик перед ЕГЭ Россия

Депутат назвал патологией требование снимать лифчик перед ЕГЭ

19:36   5 Июня 2018
4175
Самое читаемое
Украинский «Антонов» прокомментировал планы производства Ан-124 в России

Украинский «Антонов» прокомментировал планы производства Ан-124 в России

 Внук маршала Жукова огорчен решением снести памятники деду на Украине

Внук маршала Жукова огорчен решением снести памятники деду на Украине

 Депутат назвал патологией требование снимать лифчик перед ЕГЭ

Депутат назвал патологией требование снимать лифчик перед ЕГЭ

 «Хорошие парни» превратили дома сирийцев в братские могилы

«Хорошие парни» превратили дома сирийцев в братские могилы