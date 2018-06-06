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10:20   6 Июня 2018
Весь мир
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Минфин США попросил Трампа отменить «стальные» пошлины в отношении Канады

Минфин США попросил Трампа отменить «стальные» пошлины в отношении Канады

Министр финансов США Стивен Мнучин попросил главу государства Дональда Трампа исключить Канаду из списка стран, в отношении которых Вашингтон ввёл пошлины на импорт стали и алюминия, сообщает телеканал АВС со ссылкой на источник в Белом доме.

По словам Мнучина, отмена торговых пошлин для Канады увеличит положительное сальдо в торговле между странами, которое на данный момент составляет два миллиарда долларов. Торговый оборот в сфере услуг достигает 26 миллиардов долларов.

1 июня США ввели пошлины на сталь и алюминий из Канады, Евросоюза и Мексики. 

В ответ Мексика предложила ввести пошлины на импорт свинины из США. Президент Ассоциации производителей свинины Мексики Эриберто Эрнандес оценил долю американской мясной продукции на мексиканском рынке в 90%.

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Автор: Надежда Егорова
#сша #минфин #пошлины
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