Посольство РФ в Стокгольме назвало бестактностью слова Левена о «российской угрозе»

Заявления премьера Швеции Стефана Левена о том, что существует угроза вмешательства Москвы в выборы королевства вызвали возмущение в российском посольстве. Дипломаты сочли подобные слова циничными.

Сотрудники российского посольства в Стокгольме назвали обвинения Левена верхом бестактности, они выразили обеспокоенность и возмущение в связи с очередным антироссийском выпадом правительства Швеции.

В посольстве сожалеют, что предвыборный процесс используют против России. Слова Левена являются пропагандистским трюком, в котором очевидны русофобские мотивы, объяснили дипломаты в Facebook.

Такая стратегия по отношению к Москве закончилась провалом, дипломаты посоветовали Левену прекратить заниматься самообманом и признать необходимость восстановления диалога с РФ. Вина за тупик в отношениях между странами лежит на шведском правительстве, добавили в ведомстве.

До этого премьер королевства был замечен в антироссийских взглядах: он неоднократно обвинял Россию во «вмешательстве» в выборы других государств.