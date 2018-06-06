Посольство РФ в Стокгольме назвало бестактностью слова Левена о «российской угрозе»
Заявления премьера Швеции Стефана Левена о том, что существует угроза вмешательства Москвы в выборы королевства вызвали возмущение в российском посольстве. Дипломаты сочли подобные слова циничными.
Сотрудники российского посольства в Стокгольме назвали обвинения Левена верхом бестактности, они выразили обеспокоенность и возмущение в связи с очередным антироссийском выпадом правительства Швеции.
В посольстве сожалеют, что предвыборный процесс используют против России. Слова Левена являются пропагандистским трюком, в котором очевидны русофобские мотивы, объяснили дипломаты в Facebook.
Такая стратегия по отношению к Москве закончилась провалом, дипломаты посоветовали Левену прекратить заниматься самообманом и признать необходимость восстановления диалога с РФ. Вина за тупик в отношениях между странами лежит на шведском правительстве, добавили в ведомстве.
До этого премьер королевства был замечен в антироссийских взглядах: он неоднократно обвинял Россию во «вмешательстве» в выборы других государств.