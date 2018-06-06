Чайка: Шесть тысяч нарушений в сфере капремонта выявлено в регионах России

Нарушения выявлены в Уральском, Дальневосточном и Сибирском федеральных округах, заявил генеральный прокурор России Юрий Чайка.

Об этом чиновник заявил на совещании об исполнении законодательства в сфере соблюдения прав граждан-участников долевого строительства и обеспечения законности в области капитального ремонта, которое проходит в Хабаровске.

По его словам, в программы капитального ремонта неправомерно включаются дома, не подлежащие реконструкции. Например, в Иркутске таких домов больше тысячи.

Чайка отметил, что главными проблемами в области капремонта являются неисполнение контрактных обязательств, просчеты при выборе подрядчиков и нарушение очередности работ.