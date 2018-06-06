Мы в соц.сетях:
Искусственный интеллект сблизит врачей и пациентов — ученые

Искусственный интеллект сблизит врачей и пациентов — ученые

 Косачев: Заявление Польши о следах взрывчатки на самолете Качиньского — очередная фабрикация

Косачев: Заявление Польши о следах взрывчатки на самолете Качиньского — очередная фабрикация
СБ Украины накажет СМИ за разглашение «списка жертв» по делу Бабченко

СБ Украины накажет СМИ за разглашение «списка жертв» по делу Бабченко

 МГБ ДНР задержало иностранного шпиона, готовившего покушение на Басурина

МГБ ДНР задержало иностранного шпиона, готовившего покушение на Басурина
Стрельба во Флориде закончилась смертью трех человек

Стрельба во Флориде закончилась смертью трех человек

 КНДР пригласила Путина в Пхеньян, сообщил японский экс-депутат

КНДР пригласила Путина в Пхеньян, сообщил японский экс-депутат
Искусственный интеллект сблизит врачей и пациентов — ученые

Искусственный интеллект сблизит врачей и пациентов — ученые

 Косачев: Заявление Польши о следах взрывчатки на самолете Качиньского — очередная фабрикация

Косачев: Заявление Польши о следах взрывчатки на самолете Качиньского — очередная фабрикация
СБ Украины накажет СМИ за разглашение «списка жертв» по делу Бабченко

СБ Украины накажет СМИ за разглашение «списка жертв» по делу Бабченко

 МГБ ДНР задержало иностранного шпиона, готовившего покушение на Басурина

МГБ ДНР задержало иностранного шпиона, готовившего покушение на Басурина
Стрельба во Флориде закончилась смертью трех человек

Стрельба во Флориде закончилась смертью трех человек

 КНДР пригласила Путина в Пхеньян, сообщил японский экс-депутат

КНДР пригласила Путина в Пхеньян, сообщил японский экс-депутат
10:00   6 Июня 2018
Россия
96

Чайка: Шесть тысяч нарушений в сфере капремонта выявлено в регионах России

Чайка: Шесть тысяч нарушений в сфере капремонта выявлено в регионах России

Нарушения выявлены в Уральском, Дальневосточном и Сибирском федеральных округах, заявил генеральный прокурор России Юрий Чайка.

Об этом чиновник заявил на совещании об исполнении законодательства в сфере соблюдения прав граждан-участников долевого строительства и обеспечения законности в области капитального ремонта, которое проходит в Хабаровске.

По его словам, в программы капитального ремонта неправомерно включаются дома, не подлежащие реконструкции. Например, в Иркутске таких домов больше тысячи.

Чайка отметил, что главными проблемами в области капремонта являются неисполнение контрактных обязательств, просчеты при выборе подрядчиков и нарушение очередности работ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Надежда Егорова
#россия #жкх #чайка
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Дмитрий Харатьян предложил отдать Украине Михаила Ефремова Россия
Дмитрий Харатьян предложил отдать Украине Михаила Ефремова
Но заслуженный артист РФ положительно отнесся к идее примирения России с Украиной.
12:29   6 Июня 2018
2065
Режиссер Бортко оценил предложение Ефремова отдать Крымский мост Украине Россия

Режиссер Бортко оценил предложение Ефремова отдать Крымский мост Украине

11:38   6 Июня 2018
853
Превосходим в десятки раз. В Госдуме ответили главе погранслужбы Украины Россия

Превосходим в десятки раз. В Госдуме ответили главе погранслужбы Украины

11:13   6 Июня 2018
3001
Депутат назвал патологией требование снимать лифчик перед ЕГЭ Россия

Депутат назвал патологией требование снимать лифчик перед ЕГЭ

19:36   5 Июня 2018
4175
Самое читаемое
Украинский «Антонов» прокомментировал планы производства Ан-124 в России

Украинский «Антонов» прокомментировал планы производства Ан-124 в России

 Внук маршала Жукова огорчен решением снести памятники деду на Украине

Внук маршала Жукова огорчен решением снести памятники деду на Украине

 Депутат назвал патологией требование снимать лифчик перед ЕГЭ

Депутат назвал патологией требование снимать лифчик перед ЕГЭ

 «Хорошие парни» превратили дома сирийцев в братские могилы

«Хорошие парни» превратили дома сирийцев в братские могилы