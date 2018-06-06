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11:13   6 Июня 2018
Россия
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Превосходим в десятки раз. В Госдуме ответили главе погранслужбы Украины

Превосходим в десятки раз. В Госдуме ответили главе погранслужбы Украины

Зампред комитета Госдумы по обороне подчеркнул, что уж точно не Россия ведет агрессивные и неадекватные действия.

Потенциал Вооруженных сил России не в разы, а в десятки раз превосходит потенциал Вооруженных сил Украины. Об этом корреспонденту ИА «Политика сегодня» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, комментируя слова пресс-секретаря Государственной пограничной службы страны Олега Слободяна.

Ранее в эфире канала «UA: Перший» Слободян признал, что оснащение украинских пограничников серьезно уступает российским. 

«Не будем делать тайну, наши катера, которые предназначены больше для патрулирования, также и морально устарели, и уступают по своей мощи и возможностям морской охране Пограничной службы Российской Федерации»,  — сказал Слободян.

Но подчеркнул, что Киев готов ответить на «агрессивные и неадекватные действия» Москвы. А российские военные продолжают «демонстрировать силу» в Азовском море.

«Потенциал Вооруженных сил РФ не в разы, а в десятки раз выше, чем потенциал Вооруженных сил Украины. Не только Украины, но и блока НАТО, подразделения которых находятся вблизи наших границ», — заявил Швыткин.

Зампред комитета по обороне особо выделил то, что Россия не вынашивала и не вынашивает агрессивные планы в отношении какого-либо государства. 

«Мы всегда считали и считаем, что украинский народ — братский нам народ. Это руководство страны, пришедшее к власти в результате госпереворота, проводит политику деструктивную и агрессивную по отношению к нашей стране. Это вызывает возмущение у самих граждан Украины. Действия наших подразделений всегда носят адекватный характер, который заключается в том, чтобы в любой момент отразить действия любого противника», — сказал депутат.

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Автор: Мария Владимирова
#россия #госдума #украина #общество #азовское море #юрий швыткин #олег слободян
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