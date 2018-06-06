Шойгу предложил странам СНГ поучаствовать в налаживании мирной жизни в Сирии

По мнению главы оборонного ведомства Сергея Шойгу, обеспечить безопасность в Сирии можно лишь совместными усилиями. Поэтому он предложил странам Содружества независимых государств (СНГ) принять участие в налаживании мирной жизни там.

Это можно сделать с помощью гумпомощи и восстановления первичной инфраструктуры. Кроме того, на территории страны находится много снарядов, которые необходимо разминировать. Следует постоянно патрулировать зоны деэскалации.

На данный момент большая часть арабской страны освобождена от террористов. С некоторыми группировками ведутся переговоры, чтобы они сдались. В стране созданы все условия для политического урегулирования и восстановления мирной жизни.