Минтранс предложил создать в России «велосипедные зоны»
Министерство транспорта России планирует внести несколько изменений в правила дорожного движения для велосипедистов.
В частности, ведомство предлагает создать «велосипедные зоны», в рамках которых велолюбители смогут ехать по всей ширине улицы с преимуществом перед автомобилями.
Соответствующий документ разместили на сайте проектов нормативных правовых актов. Минтранс подчеркнул, что скорость передвижения в «велосипедных зонах» не должна превышать 20 километров в час.
Кроме того, министерство намерено запретить остановку транспортных средств на велодорожках.