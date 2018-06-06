Минтранс предложил создать в России «велосипедные зоны»

Министерство транспорта России планирует внести несколько изменений в правила дорожного движения для велосипедистов.

В частности, ведомство предлагает создать «велосипедные зоны», в рамках которых велолюбители смогут ехать по всей ширине улицы с преимуществом перед автомобилями.

Соответствующий документ разместили на сайте проектов нормативных правовых актов. Минтранс подчеркнул, что скорость передвижения в «велосипедных зонах» не должна превышать 20 километров в час.

Кроме того, министерство намерено запретить остановку транспортных средств на велодорожках.