Путин накануне визита в КНР дал китайским СМИ эксклюзивное интервью

Президент России Владимир Путин побеседовал с гендиректором Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюном.

Политик, в частности, обсудил с журналистом предстоящий саммит США - КНДР. Российский лидер назвал решение президента Штатов Дональда Трампа встретиться с председателем Северной Кореи Ким Чен Ыном мужественным и зрелым.

Путин также рассказал, что имеет много друзей в Китае. И вспомнил, что Медиакорпорация Китая транслировала его инаугурацию. Он уверен, что это вызвано «известным интересом у китайского народа к РФ».