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СБ Украины накажет СМИ за разглашение «списка жертв» по делу Бабченко

СБ Украины накажет СМИ за разглашение «списка жертв» по делу Бабченко

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9:43   6 Июня 2018
Россия
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Карта «Мир»‍ ускорит доступ к госуслугам

Карта «Мир»‍ ускорит доступ к госуслугам

Функционал платежной карты «Мир»‍ расширят: в 2020 году граждане России смогут воспользоваться госуслугами не только по паспорту, но и по банковской карте, пишут СМИ со ссылкой на источник в Центробанке.

Карта станет идентификаторм гражданина. При этом, подробная личная информация о держателе карты размещаться в открытом доступе не будет, подчеркнула компания НСПК — оператор системы «Мир»‍.

Эксперты уверены, внедрение неплатежного функционала обеспечит карте большую популярность. Однако личные данные пользователей необходимо надежно защитить.

С первого июля 2018 года сотрудники бюджетных учреждений и пенсионеры переведены на платежные системы «Мир»‍. За 2017 рост количества держателей карт составил 63%.

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Автор: Надежда Егорова
#россия #общество #карта мир
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