СМИ: Во время саммита над Сингапуром ограничат полеты авиации

Агентство Reuters сообщило, что власти Сингапура намерены ввести ограничения на полеты авиации над страной на время проведения саммита между лидерами США и КНДР.

Ссылаясь на свои источники, СМИ пишет, что воздушное пространство будет периодически закрываться 11, 12 и 13 июня. Кроме того, «исходя из национальной безопасности», прибывающие в Сингапур рейсы столкнутся с ограничениями на взлетно-посадочной полосе.

Напомним, саммит запланирован на 12 июня.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова способствовать тому, чтобы предстоящая историческая встреча прошла успешно.