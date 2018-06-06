Набиуллина: Бензин не подешевеет

Снижение акцизов на топливо не приведет к падению цен: они останутся на прежнем уровне, заявила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.

Ранее ЦБ прогнозировал падение цен на дизельное топливо и бензин на 4-5% в связи с решением правительства о снижении акцизов на бензин.

По словам Набиуллиной, бензин не подешевеет: снижение акцизов приведет к восстановлению маржи у розничных продавцов нефтепродуктов. Однако рост цен прекратится, сообщает ТАСС.

1 июня правительство снизило ставки на топливные акцизы. Акциз на тонну дизельного топлива составляет две тысячи рублей, на тонну бензина — три тысячи.